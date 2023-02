Homo’s zien zichzelf bij de Roze Leeuw niet als slachtoffer: ‘Gaan uit van eigen kracht’

HOE IS HET NU METTijdens de Rotterdamse Pride in 2017 is hij belaagd en uitgescholden voor nationalist. Lennard van Mil krijgt felle kritiek als hij de homobelangenclub de Roze Leeuw (eerst onder de naam Dutch Gayservatives) opricht. Hij wil hiermee rechtse homo’s een stem geven, iets wat in zijn ogen tot dan toe te weinig gebeurt. Hoe gaat het nu met hem en zijn idealen?