‘Homohatende’ dominee blij dat hij niet vervolgd wordt: ‘Ik ben een dienaar van God’

De dominee kreeg twee jaar geleden een aangifte aan zijn broek, vanwege uitspraken in een uitgelekte brief aan het Krimpense gemeentebestuur. In die brief sprak Kort over het uitbannen van zonden als ‘hoererij’. Leon Houtzager, getrouwd met een man, vond het discriminerend voor homoseksuelen en stapte naar de politie.

Eind 2020 besloot het Openbaar Ministerie de dominee niet te vervolgen, omdat zijn uitspraken onder de vrijheid van godsdienst zouden vallen. Daarop begon Houtzager een artikel 12-procedure bij het Haagse gerechtshof.

Dat ziet de uitspraken eveneens als ‘weergave van de geloofsopvatting’ van Kort, zo maakte zij woensdag bekend. De uitlatingen zijn niet 'onnodig grievend’ en van ‘strafbare groepsbelediging of het aanzetten tot discriminatie’ zou evenmin sprake zijn.

‘Valse beschuldigingen’

Kort laat weten blij te zijn dat na de ‘valse beschuldigen recht is gedaan’. ,,Ik ben een dienaar van God. Geroepen om zijn woord onvervalst te prediken. Ik doe geen water bij de wijn. Zonde blijft voor mij zonde. Wij verkondigen een rijke boodschap van Gods liefde en verlossing voor arme zondaren.”

Hij voelt geen ‘rancune’. ,,Het is niet onze zaak, maar Gods zaak. We strijden niet voor eigen eer, maar voor Gods eer. We willen hen niet vernederen met schampere woorden, maar het goede toewensen. We willen in rust en vrede leven.”

‘Waar ligt de grens?’

Houtzager is teleurgesteld in de uitkomst. ,,Waarom mag je vanuit je geloofsopvatting groepen wel beledigen en aanzetten tot haat, geweld of discriminatie? Waar ligt die grens? Het is een kwestie van tijd tot er weer een dominee, rabbijn of imam een soortgelijke uitspraak doet. En dan zal ik weer aangifte doen. Ik vind dit religieus grensoverschrijdend gedrag.”

Houtzager wil uitzoeken hoe de Tweede Kamer hem kan helpen bij de eventuele aanpassing van wet- en regelgeving.

