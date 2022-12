Hof: 23,5 jaar voor vergisliquidatie op Rotterdamse Dairon Alberto

Dairo was mogelijk geen doelwit

Volgens de rechtbank was Dairon mogelijk niet het doelwit van de liquidatie en had de moordenaar zich vergist. Die heeft echter niet gezegd waarom hij Dairon doodschoot op de plek waar hij opgegroeid is.

R. was na het vonnis van de Rotterdamse rechtbank in hoger beroep gegaan tegen de veroordeling tot 24 jaar celstraf. Maar het gerechtshof in Den Haag kwam tot dezelfde conclusie: R. handelde niet in een opwelling maar vanuit een vooraf bedacht plan. ,,In totaal schoot hij 28 keer.”