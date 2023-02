Hoekse kringloopwinkel weer dakloos: ‘Als de buren douchten, was het bij ons nat’

De kringloopwinkel in Hoek van Holland is opnieuw op zoek naar een nieuwe locatie, ditmaal omdat deze de tijdelijke stek aan de Strandweg noodgedwongen eerder moet verlaten. Het voormalige deelgemeentekantoor biedt slechts een tijdelijke oplossing.

De kringloopwinkel in Hoek van Holland was tot november 2020 gevestigd in een loods aan de Zekkenstraat, maar die ging bij een brand grotendeels in rook op. De voormalige locatie van restaurant Unicum aan de Strandweg bood al snel uitkomst. In afwachting van geplande woningbouw mocht de kringloopwinkel daar tijdelijk zijn intrek nemen.

Maar de kringloop moet daar vrijdagmiddag vertrokken zijn, zo kreeg eigenaar Karin Rooney te horen. ,,We hadden een melding gemaakt van lekkage. Als de buren douchten, dan was het bij ons nat. Voor de pandeigenaar was dat reden om het gebouw vanwege een gevaarlijke situatie te sluiten. Afgelopen vrijdag zijn we begonnen met inpakken.”

‘Alles bij elkaar houden’

De spullen worden de komende weken tijdelijk opgeslagen bij een bedrijf. Begin maart verwacht Rooney tijdelijk haar intrek te nemen in het voormalige deelgemeentekantoor aan de Prins Hendrikstraat in het dorp. Dat is verkocht aan Stichting Ontmoeting, dat daar een woonzorgcentrum gaat realiseren, maar die gaat daar pas komende zomer aan de slag.

Voor na de zomer is Rooney inmiddels al op zoek naar een nieuwe permanente locatie voor de kringloop. Een terugkeer naar de plek van voor de brand is momenteel niet aan de orde. Rooney hoopt een stek te vinden met voldoende ruimte, ook om het eigen Repair Café te kunnen huisvesten. ,,Het moet leuk blijven en het is dan van belang om alles bij elkaar te houden.”

Met de opbrengsten uit de krinloopwinkel worden activiteiten van de Stichting Ouderen Uitjes Westland mede gefinancierd.

