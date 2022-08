Hoe ook dit voormalig schoolgebouw verandert in een wooncomplex

Er staan genoeg bootjes te koop, maar 'm ergens kwijt kunnen is lastiger: ‘Maanden­lan­ge wachtlijs­ten’

Denk je tijdens deze zomerse dagen: ‘een boot, dat lijkt me wel wat’, dan zou je wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen. Jachthavens in Rotterdam en omstreken hebben lange wachtlijsten voor ligplaatsen. Dit is niet alleen nadelig voor schippers in spe, maar ook voor mensen die hun boot willen verkopen.

12 augustus