Hoe nu verder met de parkeeroverlast in Schiedam-West?

Schiedam-West heeft te kampen met parkeeroverlast. Betaald parkeren had de oplossing moeten zijn om een einde te maken aan het dubbel parkeren in de smalle straten en het eindeloos rijden van rondjes om een plekkie te kunnen vinden. Bewoners uit West voelen daar evenwel niets voor, zo bleek uit de raadpleging. De gemeente Schiedam legde de bal neer bij de bewoners. Zeiden ze nee, dan zou alles bij het oude blijven. Dat is ook gebeurd.

Leefbaarheid

Zou het betaald parkeren wel worden ingevoerd, dan zou de eerste vergunning 77 euro hebben gekost. Of dat een argument was waarom West het betaald parkeren tegen heeft gehouden, is onbekend. Het is volgens Trouborst ook onduidelijk waar dit bedrag op is gebaseerd. Hier en daar gingen er Schiedam wel stemmen op om de eerste parkeervergunning gratis te maken.