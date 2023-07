Hoe Noreen uit Pakistan chef-kok werd in Rotterdam: ‘Ze willen juist mijn keuken proeven’

Met video Opnieuw explosie in de Wolphaerts­bocht: dit keer café doelwit van ontplof­fing

Opnieuw is er een explosie geweest op de Wolphaertsbocht in Rotterdam. Dit keer was een café het doelwit. Volgens de politie was het café twee nachten eerder al beschoten. Gisternacht was er een ontploffing bij een portiekwoning aan de overkant van de straat.