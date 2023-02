Hoe kon het zó misgaan met het trekpontje? ‘We zijn nog steeds hevig geëmotioneerd’

lezersbrieven De Moderne Kuip, poepende marktkoop­lie­den en weer met de tram naar Sparta

Marktkooplieden die hun behoefte in plastic zakjes doen om die vervolgens op straat achter te laten. En de plannen van De Moderne Kuip. Dat waren de onderwerpen waar onze lezers zich in het Rotterdamse druk om maakten. Maar ook over de nieuwe hoogspanningsleiding die er in deze regio bij moet komen voor 2030 hebben lezers een mening. En ook de tram naar Sparta blijft een heet hangijzer.