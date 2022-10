Hoe kom je het snelst van Rotterdam Centraal met het openbaar vervoer op de Wittebrem in Ommoord?

Veel wil de vervoerder nog niet verklappen over de ludieke wedstrijd met de finaledag op vrijdag 18 november. Niet waar de start is, het eindpunt, of er verplichte tussenstops zijn, hoeveel voertuigen je mag gebruiken. Top secret is alles, want reizigers zouden ter voorbereiding wel eens op ‘trainingskamp’ kunnen gaan.

Met de uitdaging viert de RET het 95-jarig bestaan dit jaar. ,,We willen graag iets vrolijks doen, het zijn immers best moeilijke tijden nu. Met dit spel, de Aardig Onderweg Challenge, staan we stil bij ons jubileum en vragen we op een leuke manier aandacht voor het ov als duurzame reismogelijkheid’’, zegt RET-woordvoerder Rolf Harbers.

Iedereen kan meedoen en zich aanmelden. Er zijn verschillende ‘races’ met allemaal verschillende thema's. De creatiefste inzendingen tijdens deze ‘kwalificatie’ gaan door naar de eindstrijd op 18 november.

,,Dan nemen reizigers het tegen elkaar op. Ze moeten een aantal punten in de stad aandoen en zelf de snelste manier bedenken. Uiteraard controleren we of iedereen ons openbaar vervoer gebruikt. Met foto's in de tram, bus of metro en via de mobiele telefoon de locatie te delen.’’

Het personeel van de RET gaat zondag tijdens een jubileumfeest alvast de strijd met elkaar aan. Van bestuurders, wagenbegeleiders tot kantoorpersoneel, uit alle hoeken van het bedrijf doen ze mee. Ze weten alleen de starttijd en -plek, de busgarage aan de Kleiweg. ,,Dan gaat het natuurlijk alleen om de eer.’’

