Hoe een vooraanstaande en rijke Schiedamse familie betrokken raakte bij de slavernij

Met een stadsgedicht van 150 regels en een duik in de archieven staat Schiedam stil bij het eigen slavernijverleden. De familie Pichot is hier onlosmakelijk mee verbonden, al zijn de sporen van deze vooraanstaande en rijke familie in het huidige Schiedam nauwelijks zichtbaar.