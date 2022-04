Hoe een idealist teleurgesteld de politiek de rug toe keerde

Zoals Marleen Weener. Ooit trok zij ambitieus en vol idealen naar Rotterdam. Ze had net haar studie Politicologie en Internationale Betrekkingen afgerond en wilde nu in de praktijk aan de slag. Natuurlijk in Rotterdam, want als jongeren ergens ruim baan krijgen, dan is het hier.

Geen stad in Nederland waar een idee zo snel kan uitgroeien tot beleid. Hier schuwen bestuurders het experiment niet. Een actieplan tegen eenzame ouderen, de Rotterdamwet, gratis openbaar vervoer voor kinderen, het sisverbod. In andere gemeenten sterven dergelijke initiatieven een zachte dood in vergaderingen waar ‘ja maar-roepers’ de overhand hebben. In Rotterdam niet, daar doen ze het gewoon allemaal.

Andere jongeren waren jaloers

Ze was trots op haar baan als politiek assistent van een wethouder. Ze zat dichtbij het vuur. Andere jongeren waren jaloers en vroegen hoe zij dat voor elkaar had gekregen.

Quote Maar bij haar groeide de twijfel

Maar bij haar groeide de twijfel. Op haar werk ging het vaker over het rokje van de fractiemedewerker dan de energietransitie en het aanpakken van het lerarentekort. Idealen waren minder belangrijk dan machtspelletjes, ego’s en aardsere zaken - zoals de roddel dat zij met een gemeenteraadslid ging.

Tijdens een partijfeestje kwam het verhaal ter sprake in een speech, waarbij werd gegrapt over de lengte van het geslachtsdeel van het raadslid. Iedereen moest lachen. Niemand zei wat van de opmerkingen van de fractievoorzitter, laat staan dat iemand zich bekommerde om haar. Het was voor Weener de druppel. Na vier jaar vertrok zij. Gedesillusioneerd. Het stadsbestuur overlatend aan anderen, met minder grote dromen.

Relaas van een uiteen gespatte droom

Deze week trad zij met haar geschiedenis naar buiten, omdat het een van de Metoo-kwesties is binnen D66 die de partij binnenskamers wilde houden. Het was ook een relaas van een uiteengespatte droom over werken aan een betere wereld.

Mensen keren zich af van de politiek. De Rotterdamse gemeenteraad breekt zich al weken het hoofd over de lage opkomst bij de verkiezingen. Het uit de school klappen van Weener biedt extra stof tot nadenken. Het is te makkelijk dat weg te zetten als een losstaand incident; het rapport over de misstanden bij D66 bewijst het tegendeel. De afgelopen maanden kwamen ook lelijke verhalen naar buiten over Volt, Denk, PvdA en de PVV. Wat is er in de partijen gebeurd met de idealen en de idealisten?

