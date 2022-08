Hoe een hal in Rotterdam al 25 jaar het leven van skaters bepaalt: ‘Het is een belangrijke plek’

Dertig jaar geleden zag Casper Friedl (45) een jongen op een skateboard een ollie doen op het schoolplein. Dat wil ik ook, dacht Casper, en hij sloeg direct aan het oefenen. Na een tijdje had hij niet alleen de techniek onder de knie, maar had hij er ook een compleet nieuwe groep vrienden bij. ,,In de skatewereld maakt het niet uit of je arm of rijk bent, zwart of wit: die passie voor die plank met vier wielen deel je. Het is een heel vriendelijke en open-minded cultuur’’, vertelt hij.