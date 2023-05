Hoe doet mijn club het in de nacompetitie?

Voetbal Totaal Lekkerkerk-trai­ner wegge­stuurd na opstootje met eigen speler: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Het komt zelden voor: een trainer die het aan de stok krijgt met een eigen speler én een collega-staflid. Bij Lekkerkerk zorgde het ervoor dat Dennis Schoonewil vanachter de afrastering zijn ploeg de nacompetitie zag halen. Ook Smitshoek is nog in de race voor promotie, met dank aan Joey Kleijn. De goaltjesdief zat daarmee zijn nieuwe club dwars. Verder is er ophef om de opzettelijke nederlaag van Barendrecht en presteerde zowel Excelsior Maassluis als stadsgenoot VDL het onmogelijke. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.