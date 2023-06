Hittegolf in Hoek van Holland uitzonderlijk vroeg in het jaar

Vier uur zonder stroom op tropisch warme dag: ‘Mijn schoonmoe­der van 103 zat zonder alarmsys­teem’

Wakker worden op een bloedhete zomerdag en dan ontdekken dat er een grote stroomstoring is: het is de realiteit voor duizenden Vlaardingers zondagochtend. Op zo’n moment blijkt voor veel mensen hoe afhankelijk we zijn van elektriciteit: ,,Mijn huis is gasloos, dus ik kon het flesje van mijn baby niet verwarmen.”