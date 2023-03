Historische vereniging legt zich niet zo maar neer bij de aanleg van nieuw spoortunneltje in Kethel

De Historische Vereniging Schiedam (HVS) heeft een alternatief voor het nieuwe beoogde tunneltje onder de spoorlijn in de Kerkbuurt. De polder langs de Joppelaan kan daardoor in tact blijven.

Rikkert Wijk, van de werkgroep historische bebouwing, staat op de Joppelaan, een zijstraat van de Kerkweg in het karakteristieke Kethel. Op een regenachtige en winderige dag kijkt hij uit op het weiland. Hij wijst naar de sloot tussen het spoor en de Joppelaan. Daar komt een tunnelbak van een meter of tweehonderd, als de plannen doorgaan.

Nieuw tunneltje

Die bak maakt deel uit van het plan voor een nieuw tunneltje onder het spoor, dat ten zuiden van de spoorbrug moet komen. Het besluit is overigens nog niet genomen, maar Prorail heeft een duidelijke voorkeur om hier deze nieuwe verbinding te maken. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Het plan werd op 1 febuari gepresenteerd in een De Werf, het ontmoetingscentrum in de Schiedamse wijk.

Het tunneltje moet een einde maken aan de gevaarlijke situaties bij de spoorwegovergang op de Kandelaarweg, de laatste gelijkvloerse kruising van de Oude Lijn, tussen Leiden en Dordrecht. De plek is in het verleden gebruikt door mensen die zich van het leven willen beroven. Weinigen zullen de nut en noodzaak betwisten om een veilige weg te creëren. De huidige route is ook ronduit onoverzichtelijk.

De gemeenten Rotterdam en Schiedam, de Metropoolregio Rotterdam (MRDH) en Prorail waren al langer in gesprek om de plek veiliger te maken. Er waren twaalf varianten in beeld, waarvan er uiteindelijk één is overgebleven. Een van de opties was bijvoorbeeld een tunneltje bij de huidige overgang, maar dat was niet haalbaar.

Volledig scherm De huidige overgang bij de Kandelaarweg. © Fred Libochant

Prorail, maar ook wethouder Frans Hamerslag, denkt dat de optie die de voorkeur heeft de minste impact op de omgeving heeft. Daar is de Historische Vereniging Schiedam het juist niet mee eens. De vereniging stelt dat het poldertje tussen het spoor en de Joppeweg onderdeel is van het grotere Delflands veenweidegebied. De verkaveling met sloten, wegen en vaarten stamt uit de middeleeuwen en is nog intact.

Quote Het is ook een geliefd wandelge­bied. Dat wordt ernstig verstoord Rikkert Wijk

Rikkert Wijk laat dat zien op een kaartje van Cruquius, een kaart uit 1712 van het hoogheemraadschap van Delfland. Wijk: ,,Wij leggen als historische vereniging graag de nadruk op de historische waarde van dit gebied. Een historisch stukje landschap zal worden beschadigd’’, denkt Wijk. ,,Het is ook een geliefd wandelgebied. Dat wordt ernstig verstoord.’’

Quote Voordeel is dat er geen nieuwe tunnel voor het autover­keer nodig is

De Historische Vereniging Schiedam heeft sinds de presentatie op 1 februari niet stil gezeten. Met kaarten op zak en een scherp oog hebben ze gezocht naar een betere oplossing om het poldertje tussen het spoor en de Joppelaan te sparen. Ze denken die ook gevonden te hebben. Een route parallel aan de noordzijde van de spoorbaan met een brug over de Poldervaart en verder richting de ‘s-Gravelandseweg. Wijk: ,,Voordeel is dat er geen nieuwe tunnel voor het autoverkeer nodig is.’’ Daar is al een onderdoorgang.

Volledig scherm Links de beoogde variant, rechts het alternatief van de Historische Vereniging Schiedam. © caarten.nl

Fietsroute

Het poldertje tussen de Joppelaan en de spoorlijn blijft in dit plan ongeschonden. ,,Het heeft positieve gevolgen voor zowel de Kerkbuurt als het landschappelijk erfgoed. De bestaande fietsroute blijft in stand en de polder langs de Joppelaan blijft gespaard.’’

De Historisch Vereniging Schiedam heeft een brief aan het gemeentebestuur gestuurd om de bezwaren, maar ook de oplossing kenbaar te maken. Ook om het plan van de Historische Vereniging Schiedam te beoordelen. De brief staat op de agenda van de raadscommissie op dinsdag 21 maart.

