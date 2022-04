Historische tekeningen van Arie Broere in het kleinste museum van Nederland

ik zeg je Joshua (17) zal nooit alcohol drinken: ‘Ook al bieden vrienden soms een drankje aan’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Joshua Hamayed uit Ridderkerk spot graag zeldzame auto’s in de stad: „Van sommige modellen rijden er maar twee rond in Nederland!”

6 april