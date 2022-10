Historisch schoolgebouw in Rotterdam-Zuid verandert in wooncomplex met tien appartementen

Het doel van de ontwerpers is om de historische school zoveel mogelijk in de woningen terug te laten komen. Zo blijft de buitengevel van de school behouden. Dit geldt ook voor het trappenhuis en de schoolgangen. Mensen kunnen parkeren op het gezamenlijke terrein achter het voormalige schoolgebouw. De schippersschool is in 1915 gebouwd en was oorspronkelijk bedoeld voor Gewoon Lager Onderwijs. Al snel veranderde naam in Schippersschool Waalhaven.

Scholen en winkels

De woningen in het schoolgebouw liggen in Oud-Charlois (Rotterdam-Zuid). Deze wijk grenst aan de Dorpsweg in het oosten, de Kromme Zandweg in het zuiden, de Waalhaven-Oostzijde in het westen en de Nieuwe Maas in het noorden. In het gebied zelf zijn naast dit voormalige schoolgebouw vier basisscholen en vijf middelbare scholen. Voor de dagelijkse boodschappen kunnen bewoners terecht bij de winkels aan de Wolphaertsbocht in de wijk. Voor wie liever de grotestadsdrukte opzoekt, is het per fiets of auto ongeveer een kwartier naar het stadscentrum. Met het openbaar vervoer ben je ongeveer een half uur onderweg.