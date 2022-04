Historisch restaurant Old Dutch verkocht aan nieuwe eigenaar, die er een bijzondere band mee heeft

Opnieuw vernielin­gen in het Bakkers­park: speeltoe­stel en hek gesloopt

In het Bakkerspark in Rhoon zijn opnieuw vernielingen gepleegd. Het hek, dat geplaatst was om gevaar voor kleine kinderen te voorkomen, is gesloopt en er is nog meer van het speeltoestel kapot gemaakt. Eerder was ook al de buis van het speeltoestel vernield.

