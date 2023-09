Historici kunnen hun hart ophalen: nieuwe archieven gemeentebestuur komen beschikbaar

Alles is straks van hout, maar je hoort je buren niet kraken: hier komt het eerste grote houtbouw­pro­ject

Nee, krakende vloeren zul je er niet horen, maar de nieuwe flat die wordt gebouwd in Pendrecht op Rotterdam-Zuid, wordt wel helemaal van hout. Valckensteyn heet het gebouw met 82 appartementen en het is volgens Woonstad Rotterdam het eerste grote houtbouwproject van een woningcorporatie in heel Nederland.