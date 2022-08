Hij werd al eens doodverklaard, maar Fred heeft het veel te druk met leven: ‘Ik heb nog zoveel te doen’

Drie jaar na fout is Fred Marree nog steeds ‘doodver­klaard’ in hoekje van het internet

De pijnlijke fout, waarbij Rotterdammer Fred Marree drie jaar geleden per abuis dood werd verklaard, blijkt in een hoekje van het internet nog steeds voort te leven. Via de digitale snelweg ging de boodschap dat hij was overleden razendsnel rond bij tal van organisaties, maar het op alle plekken in de systemen terugdraaien van zijn dood lijkt een onmogelijke opgave.

15 augustus