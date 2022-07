Hij raakte iedereen, maar de ‘Italiaan van de Jumbo’ bleef tot zijn dood een mysterie

,,Ach, dat meen je niet. Is hij overleden?” Dorothy Reyke, vaste klant bij de Jumbo aan de Botersloot, slaat haar hand voor haar mond wanneer ze de foto op het prikbord bij de uitgang ziet. Een magere man in een rode trui kijkt met een ondeugende glimlach in de camera. ‘In memoriam, Giuseppe, 18 juli 2022’ staat erbij. ,,Ik schrik ervan. Ik woon nu 23 jaar in deze wijk en volgens mij ken ik hem 22 jaar. Hij heeft mijn kindjes zien opgroeien. Hij was een heel aardige, behulpzame man.”