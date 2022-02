Hier woon je eerste rang in de Rotterdamse haven: pal met je neus op de schepen

Ridderorde voor teleurge­stel­de theaterman Theo Ham

Zijn theaterspektakel Shakespeare in de Loet gaat niet door wegens politieke twijfel in de Krimpenerwaard over draagvlak. Het was begin deze maand een enorme teleurstelling voor Theo Ham. Pleister op de wonde is nu een koninklijke onderscheiding voor de drijvende kracht achter Jeugdtheaterschool Zuid-Holland.

23 februari