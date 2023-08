Hier probeerden ze al van alles in strijd tegen ratten, dit is het nieuwste wapen: zwerfkatten

indebuurt.nl Favorieten van burgemees­ter Aboutaleb: 'Vanaf dit terras heb je echt Rotterdams uitzicht'

De beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft, kent vaak de allerbeste plekken. Vandaag delen we een heel bijzonder lijstje, want onze burgemeester Aboutaleb is jarig. En wie jarig is, trakteert. Daarom krijg je vandaag zijn lievelingsplekken in de stad!