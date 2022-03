Hier kun je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen

VIDEO Honderden mensen in Rotterdam bijeen om steun te betuigen aan Oekraïne

Honderden mensen zijn zaterdagavond bijeengekomen op Plein 1940 in Rotterdam om steun te betuigen aan Oekraïne. Zij luisterden naar toespraken van onder andere burgemeester Aboutaleb, die vertelde dat naar zijn stellige overtuiging ‘voor meneer Poetin geen plaats is in de beschaafde wereld, nu niet en straks niet’.

13 maart