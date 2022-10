Hier komt de goedheiligman dit jaar aan in Rotterdam

4064 slagen in tien minuten: Ronald vertolkt met zijn trommel een hoofdrol in de Bolero

Hij is al dagen in de ban van tien minuten trommelen. Het is ook niet zo maar een roffeltje. Ronald Ent is slagwerker in het Rotterdams Philharmonisch Orkest dat zaterdagavond speelt. De apotheose wordt ongetwijfeld de Bolero, waarin de 4064 slagen van Ent een hoofdrol vertolken: Pom, pom-pom-pom-pom, pom-pom-pom-pom, pom...

10 oktober