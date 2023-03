Hier in Rotterdam komt een drijvend paviljoen van 7 meter hoog

Vanaf 14 mei worden de vijvers in het Museumpark gevuld voor de nieuwe indrukwekkende tentoonstelling. Bezoekers wandelen via een loopbrug naar het gigantische paviljoen en zien de stad – en de onderwaterwereld – vanuit een ander perspectief.

Drijvend paviljoen

Waterstad Rotterdam bestaat uit meerdere onderdelen. De blikvanger is de zeven meter hoge MFS IIR, van Nigeriaanse kunstenaar Kunlé Adeyemi. Via een loopbrug kom je op het drijvende bouwsysteem. Binnen vind je een installatie van landschapsarchitect en kunstenaar Thijs de Zeeuw en een kunstwerk van Shertise Solano. Terwijl je naar buiten kijkt, en door het glas in de bodem, leer je meer over onze relatie met water en de vissen in de vijver.

Kunlé Adeyemi heeft het MFS IIR ontwikkelt met zijn Nederlandse bureau NLÉ. Zijn paviljoens waren eerder te zien in Makoko (Lagos), Chengdu (China), Brugge en tijdens de Biënnale van Venetië. Naast dat zijn werken er indrukwekkend uitzien, hebben ze van oorsprong een praktisch doel. MFS staat namelijk voor ‘Makoko Floating School’, een innovatieve drijvende school als oplossing voor de stijgende waterspiegel.

Omdat Rotterdam een echte waterstad is, is dit de perfecte plek om het paviljoen te laten dobberen. Naast de Floating Office, Floating Farm, drijvende tiny houses, Floating Park en het Drijvend Paviljoen is het nu tijd voor een nieuw spektakel.

Volledig scherm © Foto: NLÉ

Zomer op het water

Maar dat is niet alles, want aan de westkant van het Nieuwe Instituut, bij het Nieuwe Café, drijven meerdere pontons waar bezoekers ook op kunnen. Daarnaast komt er een activiteitenprogramma, onder andere tijdens Rotterdam Architectuur Maand. Ook zijn er rondleidingen, speciale familie-expedities en er is ruimte voor samenwerkingen met externe partijen. Misschien een drijvend concert op de vijver?

Waterstad Rotterdam opent op zondag 14 mei en is tot 15 oktober 2023 te bezoeken. Meer informatie over de zomerprogrammering vind je binnenkort op de online agenda van het Nieuwe Instituut.

