Hielp medewerkster van het Kruidvat een overvaller aan buit van 34.000 euro?

Overval­lers slaan vaker toe: ‘Alles is weer open, dus je kunt het geld weer gemakkelij­ker uitgeven’

In de eerste maanden van het nieuwe jaar zijn er in de Rotterdamse regio meer overvallen gepleegd dan verleden jaar. Maar ook meer dan een jaar eerder toen er nog geen coronapandemie was. Waardoor het komt? ,,De buit is meestal niet voor de huur of een boterham, maar voor leuke dingen. Je kunt het weer makkelijk uitgeven nu alles weer open is.’’

14 maart