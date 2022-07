Heupen los voor een nieuw record salsadansen: ‘Ook stijve harken kunnen meedoen’

MET VIDEO/UPDATE Jongetje komt met voet klem te zitten in garagedeur

Een jongetje is woensdag met z'n voet klem komen te zitten in een garagedeur bij voormalig entrepotgebouw De Vijf Werelddelen aan het Handelsplein in Rotterdam-Zuid. Hoe het kind bekneld is geraakt, is onbekend.

