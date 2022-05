Het woordje ‘gortdroog’ was vrij vertaald naar goddroog, wat ik eigenlijk nog mooier vond

column Veel van jullie dachten dat ik er als linkse trut ook wel blij om zou zijn, dat Fortuyn was vermoord

Ik zat in Rijndam. Mijn vriendin had een hersenbloeding gehad en was daar aan het revalideren. Haar dochter belde op. Pim Fortuyn is neergeschoten hoorde ik haar zeggen. Ik lachte want ik dacht dat het een grap was waarvan de clou nu elk moment kon komen. Maar nee, zei ze, het is echt. En ik lachte niet meer.

7 mei