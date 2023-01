Het vuurwerk van de Erasmusbrug ligt alweer in bunkers: ‘Een deel moeten we weggooien’

Duizenden kilo's vuurwerk stond zaterdag in Rotterdam klaar om afgestoken te worden. Maar het kon, met dank aan de harde wind, nog vóór de jaarwisseling terug de bunkers in. Frits Pen van Dream Fireworks is een teleurgesteld man.

Kunnen we alvast een nieuwe show in de agenda zetten?

,,Nee. Het is vergunningstechnisch niet mogelijk om de shows te verplaatsen. We kunnen deze show sowieso niet nog eens opbouwen: een deel van het vuurwerk is namelijk nat geworden en moeten we weggooien. Hoeveel dat is? Daar kan ik nu geen zinnig woord over zeggen. Ik weet wel dat we drie maanden nodig zullen hebben om alles uit te zoeken.”

Drie maanden?

,,Alles moet ontmanteld worden en terug de dozen in. Niet alleen het vuurwerk van de drie Rotterdamse shows, ook dat van zeven andere shows in Nederland. Het is écht veel werk. Schieten was goedkoper geweest. Ook omdat het een hoop geld kost om het natte vuurwerk te laten vernietigen. Gelukkig is een groot deel verzekerd.”

Dus had u het liever toch afgestoken?

,,Toen we 's zaterdagavond bezig waren met afbreken, merkten we goed hoe hard het waaide. Het kon echt niet.”

Over hoeveel vuurwerk hebben we het eigenlijk?

,,Voor de show bij de Erasmusbrug hadden we zo'n 2.000 kilo klaarstaan. Hoeveel vuurwerk in Nesselande en Hoek van Holland stond, weet ik niet precies. Deze shows waren qua grootte in elk geval vergelijkbaar met het Kindervuurwerk. Alles ligt nu in Duitse bunkers. We hebben het vuurwerk zaterdagavond meteen opgehaald. Je wilt, omwille van de veiligheid, niet dat die berg nog een paar dagen blijft staan.”

