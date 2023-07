Het voetbalsprookje van Tyrone Conraad: van de amateurs naar de Chinese Super League

Jeroen de J. krijgt de keuze: óf hij lost zijn schuld af óf hij moet een gezin terrorise­ren

Aanslagen op een huis met vuurwerk en een baksteen, een aan antidepressiva verslaafde dader met schulden, een wilde achtervolging en een gezin dat in angst leeft. Dat is het verhaal rondom één van de vele door explosies geteisterde woningen in de regio.