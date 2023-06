Het rommelt bij Willem de Kooning Academie: ‘Studenten gedupeerd, dan moet je iets doen’

Aan Rotterdam­se afvalbak hangt binnenkort een ‘blikrekje’

Op de prullenbakken in het centrum en in de Rotterdamse parken wordt een ‘doneerring’ geschroefd. Voorbijgangers kunnen hierin hun lege blikje of flesje op zetten. Een inzamelaar van statiegeld kan vervolgens de blikjes weer ophalen en inleveren bij de supermarkt. Dat gebeurt zo snel mogelijk, laat wethouder Vincent Karremans (buitenruimte, VVD) weten.