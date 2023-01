Het ooit zo keurige Lombardijen staat nu hoog op de verkeerde lijstjes

Rotterdam­mers kunnen hun borst natmaken: renovatie van drukke Roseknoop is begonnen

Afgesloten wegen, omrijden, files, trams en bussen die niet meer of anders rijden. Rotterdam, maak de borst maar nat, het is nu echt begonnen: de renovatie van de Roseknoop. Vanaf nu gaat de 2e Rosestraat anderhalf jaar dicht en dat heeft grote gevolgen voor alle weggebruikers in heel Rotterdam, maar vooral op Zuid.

11:43