Het nieuwe gezicht van Leefbaar wil in gesprek met RJK-hooligans: ‘Kom maar op als je ballen hebt’

Rotterdam­se hartpoppe­tjes toch nog even te zien, nu in het Erasmus MC

De dertig hartpoppetjes van Heart Work Heroes zijn vanaf maandag ruim drie weken te zien in het Erasmus MC. Daarna worden de beelden geveild. Met de opbrengst wil de organisatie jongeren in Rotterdam stimuleren om in de zorg te gaan werken. Herman Poort (43), initiatiefnemer van de hartpoppetjes, noemt het de ‘kers op de taart’ dat de beelden nu staan tussen alle hardwerkende zorgmedewerkers. ,,Voor hen hebben we ze uiteindelijk gemaakt.”

17 september