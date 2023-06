Het markante witte pand met daarin café The Corner, zou het nog bestaan?

Gudo krijgt er in één klap 1500 statushou­ders als buren bij: ‘Ze zijn hier hartstikke welkom’

Vanaf 1 juli is Rotterdam 1500 inwoners rijker. Na de opvang van Oekraïense vluchtelingen op een cruiseschip in de Merwehaven in Rotterdam-West vorig jaar, komt er op dezelfde plek opnieuw een schip. In dit geval voor tijdelijk onderdak voor statushouders. Hoewel de komst van de nieuwe buren een grote verrassing is, ontvangt de buurt ze met open armen. ,,Het is belangrijk om als buurt een hechte band te hebben.”