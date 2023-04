Het korte en tragische leven van Freddy Walvisch raakt schrijver diep: ‘Ik huil af en toe als ik het voorlees’

Said Bouzambou viert bekertri­omf met FC Eindhoven: ‘Dit zijn de wedstrij­den waarvoor je leeft’

En nu op naar de volgende titel. Said Bouzambou wil met FC Eindhoven meer dan het veroveren van de nationale zaalvoetbalbeker. ,,Het doel is om landskampioen te worden. Daar gaan we vol voor’’, barst de Vlissingse zaalvoetballer van de ambitie.