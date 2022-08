Het klinkt misschien gek in deze tijden van droogte, maar bij Nieuwerkerk wordt de dijk verhoogd

starters Bij schoon­heids­spe­ci­a­lis­te Ilse (25) komen mensen helemaal tot rust: ‘Soms ben ik bijna een soort psycholoog’

Ooit had ze zelf last van een onzuivere huid. Tijdens de bezoekjes aan de schoonheidsspecialist bedacht Ilse van Rumpt (25) uit Stad aan ‘t Haringvliet: dit wil ik ook. En zo geschiedde. Ze volgde een opleiding, werkte een tijdje in vaste dienst bij een salon en is inmiddels voor zichzelf begonnen. Met Pure by Ilse verzorgt ze bijvoorbeeld (gezichts)behandelingen, huidverbetering, manicure, pedicure en massages.

8 augustus