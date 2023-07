Het is weer zover: duik niet in de Krabbeplas (tenzij je huidirritatie wil)

Oog in oog met dino’s in het donker in de Van Nelle Fabriek: ‘Zo stoer met hun scherpe tanden’

Wie de Van Nelle Fabriek binnenloopt, wordt begroet door een luide, dreigende grom en staat plots oog in oog met een wijd opengesperde bek met vervaarlijke tanden. De dinosaurussen-expositie World of Dinos is een kindermagneet. ,,Maar soms moeten ze huilen.’’