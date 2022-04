Het is weer een komen en gaan van internationale reizigers met rugzakken, selfiesticks en camera’s

Toeristen weten Rotterdam eindelijk weer te vinden: ‘Gevoel dat we corona achter ons hebben gelaten’

Gesloten restaurants, een leeg Centraal Station en geen mens te bekennen in de Markthal: het beeld van een uitgestorven stad aan het begin van de coronacrisis zal de meesten nog helder voor de geest staan. Bijna twee jaar later weten toeristen Rotterdam weer goed te vinden, tot grote vreugde van ondernemers in de stad. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat we een mooi jaar gaan draaien.’’

