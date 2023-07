Het is mierzoet, plakkerig, roze én Martijntje maakt er kunst mee: ‘Mensen zijn verrast als ze horen wat het is’

Als de politie deze ‘pinpasdie­ven’ betrapt, zitten ze op hun gemak een hamburger te eten

Hebbes! Dat dacht een man in Schiedam afgelopen week. Op zijn telefoon zag hij dat in een restaurant gepind werd met zijn gestolen pinpas en dus belde hij meteen de politie. Dit was een kwestie van betrappen en oppakken, toch?