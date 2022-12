Het idee was revolutionair, maar de praktijk bleek weerbarstig: warmteopslag Nesselande gaat niet door

Deze ‘onder­grond­se thermoskan’ gaat Nesselande voorzien van duurzame winterwarm­te

Rotterdam wordt deels verwarmd met restwarmte uit de haven, maar in de zomer hebben we niet alles nodig. Dus wil Eneco die warmte duurzaam opslaan - in de grond. Nesselande is de aangewezen plek voor deze eerste ‘thermoskan vol water’ van de Maasstad.

18 februari