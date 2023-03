Het idee dat de gemeente er ook is om haar te helpen, kwam niet eens bij d’r op

Cor D. heeft dat hardop uitgesproken toen hij aan het werk ging voor Rotterdam. Ergens in de jaren daarna verloren die woorden hun betekenis. En nu geeft hij tijdens de rechtszaak tegen hem onomwonden toe dat hij zwart bijkluste. De zaak loopt nog en de strafeis laat nog even op zich wachten, maar D’s verdedigingslijn is al duidelijk: hij deed wat iedereen deed. Het ging om niet meer dan zo’n 25.000 euro per jaar, zegt hij. En hij ontkent dat z’n speedboot in ruil voor een opdracht voor van de gemeente is betaald door een bestratingsbedrijf, maar heeft wel een heel ingewikkeld verhaal nodig om de rechter uit te leggen hoe het vaartuig dan wel is gefinancierd.