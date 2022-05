Het had deze week over het milieu moeten gaan, hadden de activisten besloten

Met video Klimaatpro­test in hele regio: ‘Niet wíj zijn de radicalen, de fossiele bedrijven zijn dat’

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vrijdag oliemaatschappijen, wegen en een brug geblokkeerd. Dertien betogers zijn aangehouden. De demonstranten richten hun pijlen, ook volgende week, op de fossiele industrie. ‘You are burning our future, we are saving your ass.’

21 mei