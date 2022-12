Het gevoelige goede doel steekt miljoenen in die indringende reclames

Explosie door zwaar vuurwerk bij voordeur van woning in Rotterdam-Noord

Bij de voordeur van een woning in de Van der Schellingstraat in de Provenierswijk in Rotterdam-Noord is dinsdagavond rond 23.30 uur een explosief afgegaan. Het gaat om zwaar vuurwerk. Enkele bewoners raakten lichtgewond en zijn daarvoor ter plekke behandeld.

28 december