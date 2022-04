Het eerste ritje over de Coolsingel, een nieuwe kapper zoeken: Jan Rot zag grootse charme in het kleine

COLUMN Wie graag een kussentje op z’n stoeltje wil en een wc-pot om op te chillen, gaat maar lekker naar Luxor

Bij het nieuws dat Feyenoord voorlopig in de oude Kuip blijft voetballen, is gejuich ongepast. Dat alle peperdure inspanningen zijn mislukt om hier een nieuw of gemoderniseerd stadion te bouwen, wat goed zou zijn voor club én stad, is een ernstige zaak. Tegelijk heb ik de afgelopen dagen ook te veel mensen horen jammeren dat de oude Kuip echt niet meer kan. Wat een onzin zeg.

25 april