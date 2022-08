Het échte werk gaat nu beginnen op het Stadsplein: ‘Straks komen Rotterdammers in Capelle winkelen’

UPDATE Conducteur bespuugd, beroofd en geslagen nabij Rotterdam-Alexander: ‘Hij is zich kapotge­schrok­ken’

In de trein van Rotterdam Centraal naar Rotterdam Alexander is vanochtend een conducteur bespuugd, geslagen en beroofd. De politie heeft tot dusver één verdachte aangehouden en is nog op zoek naar de andere. ,,Afschuwelijk dat dit een collega tijdens zijn werk is overkomen.”

22 augustus