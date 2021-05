Herrie veroorzakende verkeersaso's worden met nieuwe techniek aangepakt

Renovatie Boijmans Van Beuningen duurt twee jaar langer, maar museum én park beloven dan wel parels te worden

26 mei Boijmans Van Beuningen heropent de deuren niet in 2026, maar pas twee jaar later. Dan moet er een dijk van een museum staan én een fraai park liggen, maar het doemscenario is nog zeker niet afgewend. Als het museum geen 35 miljoen euro weet binnen te halen, gaat namelijk alleen de renovatie door zonder alle mooie extra’s. ,,Het is nu of nooit.’’