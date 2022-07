Herinneringen aan het Dijkzigt Ziekenhuis: klaverjassen met beide armen in het gips

‘Dit is het Dijkzigt Ziekenhuis’, schrijft lezer P. Feddes. ‘Waar mijn vader heel vaak opgenomen is geweest en uiteindelijk ook is gestorven. Later is het veranderd in het Erasmus MC met als onderdeel het Sophia Kinderziekenhuis, waar mijn kleindochter (veel te vroeg) is geboren en op de Nicu heeft gelegen. Dus ik heb verdrietige maar ook blijde herinneringen hieraan.’