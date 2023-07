Hele weekeinde geen trein, maar bus tussen Rotterdam en Gouda

Door Nederland gezochte drugsbaron opgepakt in Colombia

Een voortvluchtige 43-jarige Colombiaan is in Tuluá in het westen van Colombia gearresteerd naar aanleiding van een Nederlands arrestatiebevel. De zoektocht naar Jean-Paul H. B., alias ‘Sodapuppy’, begon toen er in 2019 2500 kilo crystal meth werd aangetroffen in een bedrijfspand in Rotterdam.