Heldere ochtend en middag in Rotterdam

Politie houdt 28 bestuur­ders aan voor rijden onder invloed tijdens alcoholcon­tro­le bij de Erasmus­brug

Maar liefst 28 bestuurders zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden bij een grootschalige alcoholcontrole nabij de Erasmusbrug in Rotterdam. Zeven van de verdachten waren zodanig onder invloed van alcohol en/of drugs dat hun rijbewijs ter plekke is ingenomen.